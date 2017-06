Justitie: verdachte veroorzaakte zuurlek in IJssellandziekenhuis bewust

Hulpverleners bij het ziekenhuis, 4 mei 2017

De 25-jarige man die vastzit voor het zuurlek in het Capelse IJssellandziekenhuis sprenkelde de vloeistof bewust over de vloer, bureaus, scanners en toetsenborden van het ziekenhuismagazijn. Dat stelt Justitie in de dagvaarding.

De verdachte, een uitzendkracht uit Gouda, moet half juli voor de rechter verschijnen. Hij is aangeklaagd voor poging tot moord, poging tot zware mishandeling en mishandeling. De man opende op 4 mei een jerrycan met het agressieve schoonmaakmiddel perazijnzuur en verspreidde de vloeistof door de ruimte waar goederen worden ontvangen. Daardoor raakten medewerkers en patiënten gewond. Twee mensen moesten naar de intensive care. In de dagvaarding noemt justitie de namen van veertien slachtoffers. Perazijnzuur wordt in ziekenhuizen gebruikt om medische apparatuur te ontsmetten. Het middel kan chemische brandwonden, irritatie aan de ogen en de huid veroorzaken. Wie de stof inademt, kan grote problemen krijgen en er in het ergste geval dood aan gaan. Het ziekenhuis was na het zuurlek urenlang gesloten. Honderden afspraken met patiënten moesten worden geannuleerd. De uitzendkracht werkte er sinds februari als interne transportmedewerker. Waarom hij de vloeistof uit de jerrycan liet lopen, is niet bekendgemaakt. Kort na zijn arrestatie sprak de politie van "een verwarde man".