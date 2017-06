Aanwinst Burnet: 'Blij met tweede kans'

Linksback Lorenzo Burnet versterkt komend seizoen Excelsior Rotterdam. Nadat hij vorig seizoen met NEC degradeerde, is hij blij met deze nieuwe stap.

"Ik ben heel erg blij, helemaal als je naar mijn afgelopen jaar kijkt, wat raar verlopen is", zegt Burnet tegenover RTV Rijnmond. "Zo'n raar seizoen is niet goed voor een voetballer. Ik ben blij dat Excelsior me een tweede kans geeft om het recht te zetten."

Het vorige seizoen bij NEC verliep dus moeizaam voor Burnet. "Het doel was bij NEC om te handhaven en dat is niet gelukt. Maar het was wel een leerzaam half jaar. Ik heb geleerd dat je in elke situatie positief moet blijven. De mensen binnen de club bleven positief ondanks de slechte serie."

Volgens Burnet gaat volgend seizoen iedereen weer de echte Burnet zien, zoals in zijn tijd bij FC Groningen. "Ik ben niet veranderd qua spel of persoon. Ik ga nog steeds graag mee naar voren. Ik denk dat ik dat bij Excelsior ook kan doen omdat we thuis de bovenliggende partij zullen zijn. Excelsior heeft een selectie om zich direct te handhaven en het ideale zou zijn dat je drie à vier wedstrijd voor het einde al veilig zou zijn."