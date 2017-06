Joke Bruijs viert halve eeuw showbizz in De Doelen

Alles heeft ze gedaan, Televisie, film, theater en cabaret. En voor je het weet zit je dan vijftig jaar in het showbizzvak. De Rotterdamse Joke Bruijs schitterde zondag in de Doelen met haar eenmalige jubileumconcert. Samen met collega-artiesten en een 35-koppige Big Band.

Maar al zit je vijftig jaar in het vak, ben je dan toch nog een beetje zenuwachtig?

"Joke zeker niet. Die heeft er gewoon zin in", zegt collega en ex-partner Gerard Cox.

Het is een beetje hetzelfde als bij Frank Sinatra, zegt Cox. "Die vroegen ze een keer: heeft u nog zenuwen? Zei hij: nee, die heb ik weg laten halen."

Wat Gerard van Joke leerde? "Zij is heel positief. Altijd. Ook als er iets misgaat, moet je daar niet in blijven hangen. Ik ben nogal gauw aangebrand. En dat is niet goed. Je moet positief blijven, ook voor alle anderen die meedoen. Dat heb ik wel van haar geleerd, geloof ik."

In de schminkruimte, voorafgaand aan de show, zegt de jubilaris zelf: "Een oase van rust ben ik eigenlijk nooit. Maar ik ben wel relaxed. Gelukkig wel. Gezonde spanning is goed. En als ik eenmaal op het toneel sta, voel ik me als een vis in het water. Da's lekker."

Joke Bruijs houdt er nog lang niet mee op. Er zijn alweer plannen voor een replay van de succesvolle voorstelling De Oasebar. Met onder anderen Gerard Cox.