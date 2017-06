FIAT 500-club trekt door Rotterdam

Sommige eigenaren noemen hun auto'tje La Bella

Tientallen Fiatjes 500, in een lange rij over de Erasmusbrug. Dat zie je niet iedere dag. De Fiat 500 club deed dit weekend een dagje Rotterdam. En dat trok veel bekijks. De stoet vertrok vanuit het Bergse Bos. Daarna ging de rit onder meer langs de Markthal, de Euromast, Hotel New York en het SS Rotterdam.