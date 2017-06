Sexzorger Ivey Passion: "Als ik dit niet doe, doet niemand het."

De Rotterdamse pornoactrice Ivey Passion wil een bemiddelingssite opzetten waar mannen met een handicap in contact kunnen komen met sexzorgers.

De 29-jarige koos tien jaar geleden voor de sexbranche en merkte snel dat een bepaalde groep mannen buiten de boot dreigde te vallen." Er kwam op een avond een man met een lichamelijke beperking bij ons aan de deur van club waar ik werkte. Niemand wilde met hem naar boven. Dat vond ik heel erg. Ik heb hem wel meegenomen. Want die man had ook sex nodig.

Minder medicatie

Ivey weet uit de praktijk dat de sexzorg hardnodig is en een heilzame werking heeft. "Het werkt zeker. Iemand met spasmen heeft er maandenlang veel minder last van. En hij hoeft ook minder medicatie te gebruiken."

Sinds de sexzorg uit het PGB (Persoons Gebonden Budget) is geschrapt, is het moeilijker voor mannen met een beperking om in contact te komen met sexzorgers. Daarom wil Ivey een bemiddelingswebsite opzetten.

Overtuiging

"Ik doe dit uit overtuiging, Rijk word ik er niet van. Het moet gewoon gemakkelijker worden gemaakt. Dat sexzorgers hun regio kunnen aangeven en dat patienten en clienten met ze in contact kunnen komen. Als ik het niet doe, doet niemand het. Ik hoop heel erg dat sexzorg snel weer terugkomt in het PGB want deze mensen worden op dit moment vergeten. Het gaat me aan het hart, Iedereen heeft recht op sex."