Broei in pinda's Unilever Rotterdam

De brandweer is twee keer in 24 uur in actie gekomen op het terrein van Unilever aan de Nassaukade in Rotterdam. In een partij pindaresten was opnieuw broei ontstaan.

Zondag ontstond een broeibrand in restafval van pinda's dat in grote zakken op het terrein staat opgeslagen. Daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer had de partij lege doppen en pindavliesjes uit elkaar getrokken, maar waarschijnlijk is dat niet goed genoeg gedaan. Maandagochtend begon het opnieuw te broeien. Brandweerlieden hebben de pindaresten opnieuw geblust en uit elkaar gehaald.