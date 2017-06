Cricket: eerste nederlaag Excelsior'20

Cricket-kampioen Excelsior'20 heeft na tien wedstrijden de eerste nederlaag van het seizoen geleden. De Schiedammers gingen op eigen veld ruim ten onder tegen VRA. Stadgenoot Hermes DVS verloor voor de tiende keer op rij; het Rotterdamse VOC was met 52 runs te sterk in de streekderby.

VOC begon zondag aan bat en kwam tot 213 runs (all out). Hermes bleef steken op 161 runs (all out). Excelsior'20 zag VRA tot maar liefst 288 runs (3 out) komen. De thuisclub kwam zelf niet verder dan 178 runs (all out).

Het Rotterdamse Punjab blijft het goed doen in de topklasse. De promovendus kwam tot 191 runs en versloeg daarmee Quick Haag met 28 runs. Door de zege staat Punjab op een gedeelde derde plaats met 12 punten uit 10 duels. Excelsior is met 18 uit 10 nog steeds de koploper met 4 punten voorsprong op VRA. VOC staat achtste met 8 punten, Hermes is nog altijd puntloos de hekkensluiter.