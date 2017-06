Janga en Martina winnen Caribbean Cup

Janga in zijn tijd bij Excelsior

Rangelo Janga en Cuco Martina hebben in de nacht van zondag op maandag met Curaçao de Caribbean Cup gewonnen. In de finale werd Jamaica in Martinique met 2-1 verslagen.

Bondscoach Remko Bicentini van Curaçao gunde de twee Rotterdammers een basisplaats in de finale. Het is de eerste keer dat het land de Caribbean Cup wint. Wel deed het vier keer eerder mee, maar won, voorafgaand aan deze editie, geen enkel duel op het toernooi. Oud-NAC aanvaller Elson Hooi tekende voor beide doelpunten. Derrick Harriott scoorde voor Jamaica.