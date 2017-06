Twee gewonden bij scheepsbrand voor de kust van Hoek van Holland

Gewonden worden behandeld in de Berghaven (Foto: MediaTV)

Gewonden komen aan in de Berghaven (Foto: MediaTV)

Bij een brand in een vrachtschip voor de kust van Hoek van Holland zijn twee mensen gewond geraakt. Het vuur brak rond 08.00 uur uit in de machinekamer.

De negentig meter lange Anna ligt in de monding van de Nieuwe Waterweg. De Nederlandse kustvaarder was afkomstig uit Immingham (Eng) en had Rotterdam als bestemming.

Loodsboten, de brandweer, de kustwacht, de reddingsmaatschappij, de havenmeester zijn naar de Anna toegegaan om de gewonden te helpen en de brand te bestrijden..

De gewonden zijn van het vrachtschip afgehaald en naar de Berghaven vervoerd. Vandaar zijn ze naar een ziekenhuis gebracht.

De brandweer heeft met een speciaal team het vuur in de machinekamer geblust. Er wordt nog wel rekening mee gehouden dat het vuur opnieuw kan oplaaien.

De Anna kan door de brand niet meer op eigen kracht varen en wordt naar Rotterdam gesleept.