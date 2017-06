Metgod aan de slag bij Nottingham Forest

John Metgod gaat per direct aan de slag bij het Engelse Nottingham Forest. De Ridderkerker treedt toe tot de 'Club's Board' van zijn oude club. Metgod krijgt de portefeuille technische zaken onder zijn hoede.

"Het is als thuiskomen", laat Metgod weten op de website van de club. Van 1984 tot 1987 droeg Metgod het shirt van de 'Tricky Trees'. De oud-verdediger van Feyenoord en Real Madrid voldeed aan alle eisen die de voorzitter van Nottingham Nicholas Randall had bedacht. "We wilden een oud-voetballer van onze club met ervaring in Engels en Europees voetbal."

Over ervaring heeft Metgod niet te klagen. In zijn actieve voetballoopbaan speelde hij voor Haarlem, AZ, Real Madrid, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur en Feyenoord. Na het voetballen was Metgod actief als hoofdtrainer, assistent en scout. In april was Metgod kortstondig assistent van Tony Adams bij het Spaanse Granada, waarmee hij degradeerde uit de Primera División.