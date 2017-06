Voormalig Rotterdamse krottenkoning Engel toch naar rechter om Fort Oranje

Rotterdammer Cees Engel stapt naar de rechter om het beheer van zijn camping Fort Oranje terug te krijgen. Ook wil Engel dat de gemeente Zundert het gebiedsverbod terugdraait dat hij en acht anderen, onder wie zijn zoon, hebben gekregen.

Zundert nam het beheer van de camping vorige week vrijdag over en zette de voormalige krottenkoning en zijn staf direct van het terrein. Volgens de gemeente is de leefbaarheid en de veiligheid in gevaar en moet de camping zo snel mogelijk dicht.

Veel caravans en huisjes zouden in een erbarmelijke staat verkeren. Ook vindt er volgens de gemeente veel criminaliteit plaats, zoals mensenhandel, drugshandel en illegale bewoning. De burgemeester spreekt van een criminele woonwijk.

Zundert wil dat de 600 bewoners van Fort Oranje zo snel mogelijk elders gaan wonen. Ze krijgen een jaar om iets anders te vinden. De gemeente helpt hen daarbij.

Eerder gaf de voormalig huisjesmelker aan dat hij zijn verzet tegen de sluiting van Fort Oranje zou staken. Nu stapt hij alsnog naar de rechter.