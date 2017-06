Goeree-Overflakkee zet camper in als mobiel gemeentehuis

De gemeente Goeree-Overflakkee gaat de komende zes maanden over het eiland rijden met een camper die dienst doet als mobiel gemeentehuis. Ambtenaren in de camper hebben laptops waarmee ze in de gemeentelijke systemen kunnen.

"Het is al een hele lange wens van de ambtenaren zelf om dichter bij de bevolking te staan. Met deze camper is de drempel voor veel inwoners veel lager om een vraag of opmerking te geven aan ons", zegt burgemeester Ada Grootenboer van de gemeente Goeree-Overflakkee. De camper wordt drie dagen per week ingezet, telkens in een andere plaats: Oude-Tonge, Ouddorp en Dirksland. "Sinds het eiland één grote gemeente is geworden is er ook nog meer één gemeentehuis. Dat betekent voor veel inwoners langere reistijden. Nu met deze camper verkorte we deze afstanden door naar de mensen toe te gaan", zegt Grootenboer. De burgemeester verwacht dat het een groot succes wordt. "Ik zag ze net staan en dacht: ik ga gelijk eens iets vragen aan ze. Het is zeker een aanwinst!", zegt een bewoonster die maandagmorgen als eerste werd geholpen in het 'mobiele' gemeentehuis. [twitter:https://twitter.com/maikelcoomans85/status/879235202878451712]