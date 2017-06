'Gladon terug bij Heracles'

Paul Gladon in zijn tijd voor Sparta

Paul Gladon keert terug op de Nederlandse velden. Dat meldt ChampionshipNieuws. De oud-spits van Sparta en FC Dordrecht wordt door Heracles Almelo voor een jaar gehuurd van het Engelse Wolverhampton.

De spits verruilde vorige zomer Heracles voor een Engels avontuur. Een groot succes werd het echter niet. De Haarlemmer kwam bij 'The Wolves' tot drie officiële wedstrijden. Sinds oktober vorig jaar werd Gladon niet meer opgeroepen voor de hoofdmacht.

Gladon speelde in totaal vijf seizoenen voor Sparta. Tussendoor werd de spits verhuurd aan FC Dordrecht. In 2015 nam Heracles hem transfervrij over van de Rotterdammers.