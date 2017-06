Boëtius: 'Spijt dat ik bij m'n vertrek zei dat er geen plan was'

Jean-Paul Boëtius

Jean-Paul Boëtius steekt bij de presentatie van zijn terugkeer bij Feyenoord de hand in eigen boezem. "Ik heb spijt dat ik bij mijn vertrek zei dat er geen plan met mij was. Ik kijk in de spiegel, je moet zorgen dat je zélf een plan hebt."

De vleugelaanvaller spreekt openhartig over zijn vertrek van twee jaar geleden door de achterdeur en heeft het vertrouwen dat de hernieuwde samenwerking met Feyenoord een succes wordt. "De kou is uit de lucht. Ik heb gesproken met Martin van Geel en met Giovanni van Bronckhorst. We maken een nieuwe start. Niet meer achterom kijken, maar vooruit. Ik ben ouder en wijzer geworden. Je hoort vaak dat jonge spelers zeggen 'dat er geen plan is', maar hier heb je als speler zelf ook invloed op." Bij Feyenoord gaat Jean-Paul Boëtius weer met rugnummer 7 spelen. Hij leverde dat nummer destijds in, toen Dirk Kuijt terugkeerde bij Feyenoord. Enkele weken later vertrok Boëtius naar FC Basel.