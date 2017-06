Nasleep brand Oude Noorden duurt nog maanden

Het gaat mogelijk nog maanden duren voor de bewoners van een portiek aan de Jacob Catsstraat in Rotterdam naar hun huis terug kunnen. Afgelopen weekend brak brand uit in een winkel op de begane grond, waardoor vijf huizen onbewoonbaar zijn geworden.

Voor de negen bewoners van de getroffen huizen is tijdelijk onderdak gevonden. De eerste nacht hebben vijf mensen in een hotel geslapen, drie bij familie en een gezin is op vakantie.

Maandagochtend mochten de bewoners even hun huizen in om spullen te verzamelen.

De woningen hebben veel brand-, rook- en waterschade, vooral aan de achterkant, zo is bij inspectie gebleken. Bij de woning net boven het bedrijf is bovendien de vloer zwaar beschadigd.



De gemeente Rotterdam, woningcorporatie Havensteder en verzekeraars zoeken samen naar een meer langdurige oplossing voor de gedupeerden. Zij coördineren de hulp vanuit een nabijgelegen kerk.

In de nacht van zaterdag op zondag brak brand uit in een loodgietersbedrijf. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Buurtbewoners zeggen dat ze voorafgaand aan de brand twee knallen hebben gehoord.