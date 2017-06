Handelsbarrières treffen Europese bedrijven

Europese exportbedrijven hadden vorig jaar vaker te maken met handelsbarrières. Duizenden banen staan op het spel. ,,We zien duidelijk dat de plaag van protectionisme toeneemt'', zei EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel) maandag bij de presentatie van een rapport waar dat uit blijkt.

Brazilië, Rusland, China en India werpen de meeste belemmeringen op. De laatste drie deden er in 2016 nog een schepje bovenop. Ook landen als Zwitserland, Algerije en Egypte namen maatregelen om hun markt af te schermen. Er kwamen in totaal 36 obstakels bij, waarmee het totaal op 372 door ruim vijftig landen komt. Het gaat bijvoorbeeld om landbouwproducten, cosmetica en scheepsbouw.

,,Europa zal niet aarzelen maatregelen te treffen tegen landen die het spel niet volgens de regels spelen’’, aldus een strijdbare Malmström. De EU-leiders zullen volgende maand bij de G20-top van economische grootmachten in Hamburg hun verzet tegen protectionisme benadrukken.

Een heffing op staal die de Verenigde Staten overwegen, baart Brussel zorgen. ,,Als die ons raakt, zullen we natuurlijk terugslaan’’, zei de Zweedse commissaris. ,,De EU is eensgezind, we zullen zeer duidelijk zijn.’’ Zij tekende wel aan dat een handelsoorlog het laatste is waar Europa op uit is.

Malmström kon ook successen melden. Mede dankzij de Europese Commissie trokken landen als Zuid-Korea, Israël, Oekraïne, maar ook China, handelsbeperkende maatregelen in.

De EU is ondertussen bezig met nieuwe handelsakkoorden. Met Mexico verwacht Malmström eind dit jaar een deal, en met Japan ,,heel snel’’. ,,Een krachtig signaal dat twee van de grootste economieën in de wereld tegen protectionisme zijn.’'