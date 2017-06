Rotterdammer toont geslachtsdeel in trein

Een vrouw in de trein naar Breda keek zondagavond raar op toen een man naast haar opeens zijn zaakje liet zien. De vrouw alarmeerde de conducteurs, die de 40-jarige Rotterdamse schennispleger in Breda konden oppakken.

De vrouw had bij Delft gezelschap gekregen van de man. Hij sprak haar aan in gebrekkig Engels. Even later haalde hij zijn geslachtsdeel uit zijn broek.

De vrouw zette het op een schreeuwen, waarna de man wegging. Ze zocht daarna de conducteurs op, omdat ze volgens de politie "afschuw en walging" voelde voor de schennispleger.

Op station Breda probeerde de man weg te rennen, maar de conducteurs konden hem aanhouden en overdragen aan de politie.

De politie is op zoek naar meer mensen die de actie van de Rotterdammer hebben gezien.