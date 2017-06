Lee Towers overhandigd nieuwe auto aan RTV Rijnmond

Op de feestelijke opening van de nieuwe hoofdvestiging van Peugeot Blauwendaal heeft niemand minder dan Lee Towers een nieuwe auto overhandigd aan RTV Rijnmond.

De avond werd feestelijk aangekleed met een muzikaal programma van Lee Towers, saxofoniste CeCe Noir en DJ ACDA. De avond stond in het teken van de opening van de nieuwe vestiging aan de Autolettestraat 8 op de Autostrada in Rotterdam en de lancering van de nieuwe Peugeot 5008.

In samenwerking met Peugeot Blauwendaal heeft RTV Rijnmond een nieuwe Peugeot 5008 in ontvangst mogen nemen voor flitsende reportages, let dus op: u kunt ons binnenkort al tegenkomen onderweg naar het nieuws, en in deze auto past gelukkig genoeg nieuws!

RTV Rijnmond bedankt Peugeot Blauwendaal voor het ter beschikking stellen van de nieuwe redactie auto en wenst Blauwendaal veel succes met de nieuwe vestiging.

Blauwendaal is de officiële Peugeot-dealer in de regio Groot-Rotterdam met zeven vestigingen. U kunt hier terecht voor een nieuwe Peugeot, een groot aanbod occasions of voor onderhoud en reparatie aan uw Peugeot.