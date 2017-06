Te gast bij Rijnmond Nu: oogarts Gerrit Mellis

Een maand geleden viel hij nog in de prijzen voor zijn baanbrekende wijze van het transplanteren van hoornvlies . Dat moet toch een mooi beroep zijn: mensen weer het licht teruggeven.

Melles is niet alleen begenadigd oogarts, hij is ook componist: sterker nog, zijn composities zijn in de Rotterdamse Doelen ten gehore gebracht.

Waarom is zijn methode zo belangrijk in de medische wereld, en: hoe werkt het?

Dr. Melles is in het derde uur van Rijnmond Nu (18.00-19.00) onze gast.

