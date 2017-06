Vrijspraak voor overval SecurCash in 2011

securcash

De verdachte van de overval op geldtransportbedrijf SecurCash in Rotterdam in 2011 is vrijgesproken. Tegen de 39-jarige Belg was twaalf jaar cel geëist.

In april 2011 klonk een zware explosie aan de Kiotoweg in Rotterdam. Het bleek te gaan om een roofoverval, waarbij 1,4 miljoen euro werd buitgemaakt. De daders hadden daarbij op medewerkers van SecurCash geschoten. Ontkend

Na de explosie was een elektriciteitsdraadje gevonden met daarop het DNA van Vincento P. uit Charleroi. De man heeft altijd Na de explosie was een elektriciteitsdraadje gevonden met daarop het DNA van Vincento P. uit Charleroi. De man heeft altijd ontkend Volgens zijn advocaat stond niet vast dat het om een daderspoor ging: het DNA van zijn cliënt kon ook via een ander op het draadje zijn gekomen. Bouw

Vincento P. voegde daar nog aan toe dat hij in de bouw werkte en dat materiaal dat hij in handen had gehad makkelijk kon gaan 'zwerven'. Vincento P. voegde daar nog aan toe dat hij in de bouw werkte en dat materiaal dat hij in handen had gehad makkelijk kon gaan 'zwerven'. De rechter ging daar in mee: er is geen hard bewijs dat de Belgische verdachte op het plaats delict is geweest. Justitie kan nog tegen de vrijspraak in beroep gaan.