Basisscholen uurtje later open door staking leraren

Juf Gerda met haar kleuters in Nieuwpoort

CBS de Duif in Spijkenisse

De deuren van veel basisscholen blijven morgenochtend het eerste uur dicht. De leraren gaan staken voor meer salaris en een lagere werkdruk. Ook de leerkrachten van openbare basisschool De Knotwilg in Nieuwpoort voeren actie.

Zo gaat Gerda van Gastelen een uurtje later aan de slag met haar klas. Juf Gerda zit al 44 jaar in het onderwijs. “Ik ga over twee weken met pensioen, dus het is niet meer voor mij, maar vooral voor de jonge collega’s. Die hebben het heel zwaar.”

Zelf zag ze de laatste jaren haar klassen ook groter worden. De kleutergroep van Gerda telt nu 31 kinderen en ze staat er alleen voor. De werkdruk nam sowieso flink toe. “Er wordt meer van je verwacht. We moeten passend onderwijs geven. Ik ben ervaren, dus ik sta mijn mannetje wel, maar je komt gewoon handen tekort.”

Minder betaald

Larissa Gundlach is beginnend leerkracht op CBS de Duif in Spijkenisse. Zij ziet dat steeds minder collega’s voor de basisschool kiezen. “Bij het voorgezet onderwijs krijgen leraren meer betaald en dat kost het basisonderwijs echt mensen.” Larissa doet haar werk met veel liefde, maar merkt wel dat het flink aanpoten is. “Ik zit bijna elke avond thuis nog te werken aan het voorbereiden van mijn lessen.”

Coaching

Op de Duif krijgen beginnende leerkrachten inmiddels coaching van Jacqueline de Jong-Visser, zelf een zeer ervaren leerkracht. “Het is voortgekomen uit dat we zagen dat startende leerkrachten afhaakten, omdat ze het gewoon te heftig vinden in het onderwijs."

Ook in onze regio is te zien dat jongeren minder kiezen voor de pabo. "En geef ze eens ongelijk. Het geeft veel druk en het wordt minder betaald. Ons vak wordt gewoon uitgehold en we zijn er echt nu klaar mee”, aldus De Jong-Visser.