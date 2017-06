Beste glasblazers ter wereld naar Leerdam voor sombere boodschap

Leerdam viert deze weken het grootste glasfeest in dertig jaar, Cities of Glass

Leerdam viert deze weken het grootste glasfeest in dertig jaar, Cities of Glass

Leerdam viert deze weken het grootste glasfeest in dertig jaar tijd. Tijdens Cities of Glass zijn de beste glasblazers ter wereld te zien. Het feest heeft ook een feest met een somber randje. Het gaat namelijk niet goed met het ambacht der glasblazers.

Eerst het goede nieuws. Meesterglasblazer Gert Bullée: "Leerdam staat de komende twee weken bol van internationale glasblazers en glaskunstenaars van het hoogste niveau. Je kunt ze op drie verschillende locaties bekijken. Ze hebben er al lange carrières op zitten. Ga op de tribune zitten en kijk hoe ze het doen."

Op de manifestatie zijn onder andere vader en zoon Silvano en Marco Signoretto van het befaamde glaseiland Murano bij Venetië aan het werk. Vader blaast en draait. Zoon haast zich heen en weer naar de bakoven en strooit zand. Langzaam maar zeker ontvouwt zich een elegante creatie onder de knoestige Italiaanse vingers.

Het vak heeft niet meer de aantrekkingskracht van weleer, erkent Bullée. "De tijd die nodig is om het hoogste niveau te halen is voor velen te lang. Jammer." Tijdens Cities of Glass moeten mensen enthousiast worden gemaakt om te kiezen voor het vak.

De titel van meesterglasblazer moet je verdienen. Bullée kreeg hem na een loopbaan van 23 jaar bij Royal Leerdam. Zijn meester ging met pensioen. Bullée startte op zijn zestiende en was direct gegrepen.

"Ik vind het jammer dat het beroep uitsterft. Ik ben een van de laatsten en wil graag opvolging. Dat gebeurt nu maar mondjesmaat." Het is de bedoeling dat Cities of Glass daar verandering in gaat brengen.