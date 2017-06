Provincie betaalt niet voor onderzoek naar gevaren lozingen Chemours

Provinciale Staten Zuid-Holland heeft geen geld voor een groot bevolkingsonderzoek naar de gevolgen van de lozingen door Chemours. Dat zei gedeputeerde Rik Janssen (SP) maandagavond tijdens een speciaal ingelast commissievergadering over het Dordtse chemiebedrijf. Janssen vindt een eventueel gezondheidsonderzoek een zaak van lokale overheden.

Janssen is met zijn collega Floor Vermeulen (VVD) door de statenleden op het matje geroepen na de jongste berichten over Chemours. Minister Schultz van Milieu bracht half juni naar buiten dat het bedrijf direct GenX loost in de Merwede. Daar heeft het geen vergunning voor.

Schultz zei bereid te zijn hard op te treden tegen Chemours, maar benadrukte ook dat de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk is voor de vergunningen van het bedrijf en de toezicht op Chemours. Janssen heeft het toezicht in zijn portefeuille, Vermeulen de vergunningen.

Wetenschappers spreken elkaar tegen

Dupont en opvolger Chemours liggen al lange tijd onder vuur vanwege de uitstoot en lozing van stoffen waarvan vermoed wordt dat ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het gaat daarbij om C8 of PFOA en de opvolger GenX.

Over de mogelijke gevaren van de chemische stoffen zijn inmiddels meerdere rapporten verschenen, onder meer van de RIVM. Daaruit is niet gebleken dat ze een risico vormen voor de volksgezondheid.

Maar wetenschappers kunnen het daar niet over eens worden. Zo is het gebruik van GenX ook in de Verenigde Staten omstreden. Chemours zou daar al hebben laten weten bereid te zijn om GenX af te gaan vangen en zo de emissie te verminderen.

Onderzoekster Marijke de Cock van de VU in Amsterdam wil geen risico's nemen en pleit voor een langdurig onderzoek naar de gevolgen van PFOA. Die wens herhaalde ze maandagavond. Ze wil een breed onderzoek waarin ook kinderen worden meegenomen.

Daar wil de provincie geen geld voor vrijmaken, bleek maandag.