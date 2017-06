Theeuwkens speelt ook komend seizoen bij Forward Lease

De Rotterdamse basketbalclub Forward Lease kan ook het komende seizoen gebruik maken van de diensten van de ervaren Ties Theeuwkens. De 32-jarige tekende maandag een contract voor nog één jaar bij de nummer 5 van Nederland van het afgelopen seizoen.

De aanvallend ingestelde speler kwam het afgelopen seizoen 22 wedstrijden in actie voor Forward Lease en scoorde gemiddeld 8.73 punten per duel. Trainer Armand Salomon is verheugd met het feit dat zijn ervaren man bij de club blijft. ‘’Misschien is hij niet de meest spectaculaire speler, maar wie de statistieken bestudeert, ziet dat hij zowel verdedigend als aanvallend altijd in de meest effectieve line-up staat.’’

Theeuwkens speelde zijn hele jeugd bij de Rotterdamse club en maakte vervolgens uitstapjes naar Bergen op Zoom, Groningen en Den Helder. Voor het seizoen 2014-2015 keerde de 55-voudig international terug naar Rotterdam.