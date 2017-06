Coalitie Rotterdam is meerderheid kwijt na overstap Leefbaar-raadslid

Mohammed Anfal van Leefbaar Rotterdam stapt over naar de lokale partij NIDA. Dat is maandagavond bekend geworden. Het onverwachte vertrek van het raadslid heeft grote gevolgen voor de coalitie van Leefbaar (14 zetels), D66 (6) en CDA (3). Die is haar meerderheid nu kwijt.

Het vertrek van Anfal komt als een donderslag bij heldere hemel. "We zijn overdonderd en heel erg teleurgesteld", zegt fractievoorzitter Ronald Buijt. "Anfal heeft nooit enig signaal afgegeven dat hem dingen niet bevallen."

Anfal maakt bovendien een politieke draai van 180 graden; hij stapt over van het islam-kritische Leefbaar Rotterdam naar de islam-georiënteerde NIDA die juist de koers van Leefbaar stevig bekritiseert.

De 43-jarige Anfal heeft zich niet eerder kritisch uitgelaten over Leefbaar. Als raadslid is hij onopvallend. Hij neemt geen deel aan debatten in de gemeenteraad, profileert zich niet op bepaalde dossiers en stemt met de fractie mee.

Excuus-Marokkaan

In NRC Handelsblad gaat Anfal maandagavond in op zijn vertrek. "Leefbaar zei tegen me 'Mo je hoeft niet veel te doen, kijk maar een beetje mee. Als je eens in de drie weken op een raadsvergadering komt, is het goed'. Ik kreeg het eerste jaar geen portefeuille.Het was genoeg als ik de stem van de straat naar binnen haalde. Ik was de excuus-Marokkaan."

Anfal heeft via een kort bericht op de groepsapp van Leefbaar zijn vertrek bekendgemaakt. Fractievoorzitter Buijt: "hij schrijft dat hij de groepsapp verlaat en iedereen succes wenst." De rest heeft de Leefbaar-fractievoorzitter uit de media moeten vernemen.

Ongelukkig moment

De overstap van Anfal naar de oppositie komt ook op een ongelegen moment. Deze week debatteert de Rotterdamse gemeenteraad over de conclusies van een raadsenquête naar de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium Waterfront. Twee wethouders, Ronald Schneider (Leefbaar) en Adriaan Visser (D66) moeten verantwoording afleggen over hun politieke verantwoordelijkheid in dit pijnlijke dossier.

Vooral wethouder Schneider ligt onder een vergrootglas. Hij is als politiek bestuurder verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de afdeling Vastgoed waar de fraude zich jarenlang ongemerkt heeft afgespeeld. Als de oppositie eensgezind een motie van wantrouwen indient, dan leidt Anfal’s oversteek naar de oppositie tot de val van een wethouder.

Leefbaar-fractievoorzitter Buijt: "We zijn nu officieel een minderheidscoalitie en zullen harder moeten knokken voor een meerderheid."