NIDA: we bieden Mohammed Anfal politiek asiel

''Een moedig en integer besluit en boven alles het beste voor Rotterdam.'' Dat zegt NIDA-fractievoorzitter Nourdin El Ouali over de overstap van raadslid Mohammed Anfal van Leefbaar Rotterdam naar zijn partij.

''We besloten na een aantal gesprekken in alle oprechtheid Mohammed Anfal politiek asiel te bieden. Maar ook, niet alleen om hem, maar zeker ook onze stad Rotterdam te verlossen en ons te verzetten tegen het asociale beleid dat hier al 3,5 jaar is gevoerd in onze stad'', zegt El Quali.

''Eigenlijk had Leefbaar Rotterdam dit wel kunnen zien aankomen. Als je zo inzet op verdeling en polarisatie.''

Anfal stuurde maandag een appje via Whatsapp aan Leefbaar waarin hij zijn vertrek bekendmaakte. Volgens Anfal was hij naïef door in 2014 voor zijn voormalige partij te kiezen.

“Ik was naïef toen ik in 2014 bij Leefbaar begon. Ik werd raadslid om bij te dragen aan de stad, maar Leefbaar verdeelt en is niet goed voor Rotterdam. Leefbaar vergroot de kloven tussen bevolkingsgroepen, tussen geloven, culturen, arm en rijk. Ik wil goed maken wat ik kan voor de stad.”

Door de overstap van Anfal is de huidige coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA de meerderheid in de gemeenteraad met nog 22 van de 45 zetels kwijt.

De vraag is of de huidige coalitie tot aan de raadsverkiezingen in maart 2018 kan blijven functioneren in haar huidige vorm, bijvoorbeeld met gedoogsteun van een of meerdere partijen.



De samenstelling van de Rotterdamse raad:

Leefbaar Rotterdam 13 zetels

PvdA 8 zetels

D66 6 zetels

SP 5 zetels

VVD 3 zetels

CDA 3 zetels

GroenLinks 2 zetels

NIDA Rotterdam 3 zetels

ChristenUnie-SGP 1 zetel

Partij voor de Dieren 1 zetel