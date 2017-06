Akkoord over transfer Karsdorp naar AS Roma

Portret-Karsdorp

Feyenoord en AS Roma hebben een akkoord bereikt over de transfer van Rick Karsdorp naar Italië. De verdediger is op dit moment in Rome voor een medische keuring. Als hij die keuring doorstaat, tekent hij een contract voor 5 jaar bij AS Roma.

De Italianen zouden zo'n 15 tot 20 miljoen euro betalen voor de verdediger. Karsdorp komt uit de eigen jeugd van Feyenoord. Hij speelde 75 competitiewedstrijden voor de Rotterdammers en scoorde daarin één keer. Ook speelde hij drie interlands in zijn Feyenoord-periode. Feyenoord heeft al intensief contact met Kevin Diks, zijn zaakwaarnemer en Fiorentina, om hem op huurbasis over te nemen van de Italiaanse club ter vervanging van Rick Karsdorp.