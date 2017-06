Fractievoorzitter Leefbaar: vertrokken Anfal wordt gebruikt door NIDA

"Het was niet makkelijk, en dat hoeft ook niet", concludeert fractieleider Ronald Buijt na het vertrek van raadslid Mohammed Anfal naar NIDA, waardoor de coalitie niet langer een raadsmeerderheid meer heeft. "We moeten nu voor elk voorstel in ieder geval één raadslid vinden dat meestemt."

Door het vertrek van Anfal houdt de coalitie van Leefbaar, CDA en D66 nog maar 22 zetels over in de Rotterdamse gemeenteraad. In totaal zijn er 45 zetels.

Deze raadsperiode duurt nog tot en met maart. "Maar er zijn meer minderheidscoalities geweest in het verleden", zegt Buijt. "Kijk maar naar Rutte II, die het twee jaar heeft moeten doen met een minderheid in de Eerste Kamer."

Onverwacht



Ook voor Buijt kwam de aankondiging van het vertrek van Anfal als een complete verrassing.

"Hij was bijna 3,5 jaar lid van de fractie. In al die tijd heeft hij nog nooit een signaal afgegeven van 'dit bevalt me niet' of 'hier wil ik het over hebben'. Tot gisteravond."

Maandagmiddag kwamen bij Buijt de eerste aanwijzingen binnen dat Anfal de partij per direct de rug wilde toekeren. Vervolgens probeerde de fractieleider het vertrekkend raadslid te pakken te krijgen, maar dat lukte niet. Dat contact is er nog steeds niet geweest.

Hij heeft in al die tijd geen enkel initiatief genomen om iets op te pakken. Het is eigenlijk een beetje een triest geval. Ronald Buijt

In een filmpje van NIDA zegt Anfal dat hij zich ergerde aan de toon binnen de fractie over moslims en dat de partij de stad verdeelt. Buijt herkent zich daar niet in.

"Ik vind het dan ook vreemd dat je daar pas na 3,5 jaar mee komt. Als u niet tevreden bent op uw werk dan stapt u toch ook naar uw meerdere en kijk je of je iets kan verbeteren."

Maar daar ligt een deel van het probleem volgens de Leefbaar-fractieleider. "Hij heeft in al die tijd geen enkel initiatief genomen om iets op te pakken. Het is eigenlijk een beetje een triest geval."

Gebruikt



Buijt noemt de overstap van Anfal naar NIDA geen slimme zet.

"Hij zal het nu nog wel niet doorhebben, maar hij wordt gewoon gebruikt door NIDA", legt Buijt uit. "Nourdin el Ouali (de fractieleider van NIDA, red.) is een hele gewiekste en behendige politicus. En daar heeft hij zich behoorlijk mee in de val laten lokken."

Het neemt niet weg dat Leefbaar weer een raadszetel kwijt is en nu nog maar dertien zetels heeft.

Buijt: "Pure zetelroof. Als je het allemaal zo verschrikkelijk vindt en daar na drie jaar achterkomt, wees dan een vent en geef die zetel terug aan de partij die hem verdient."

De Leefbaar-fractieleider wijst er verder op dat Anfal bij de vorige verkiezing ongeveer honderd stemmen binnenhaalde.

"En voor een zetel heb je ongeveer 5500 stemmen nodig. Die neemt hij nu zomaar mee naar NIDA."