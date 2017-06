Laatste voorbereidingen voor afsluiting Maastunnel

De gemeente Rotterdam is bezig met de laatste voorbereidingen van de langdurige afsluiting van de Maastunnel. Vanaf volgende week maandag is de tunnelbuis richting Rotterdam-Zuid twee jaar dicht.

Zo is het dak bij de ingang van de tunnel verlengd. Er komen grote ventilatoren aan te hangen om rook bij een eventuele brand weg te blazen. Daarnaast worden de omleidingen voor het verkeer in gereedheid gebracht.

De renovatie van de Maastunnel is nodig omdat het beton is aangetast, de betegeling loslaat en de rijbaan is versleten. Daarnaast moet de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving voor veiligheid in tunnels.

Volgens Hein Pierhagen, manager bereikbaarheid Maastunnel, gaat het een hele opgave worden om al het verkeer in goede banen te leiden.

''Het gaat druk worden in de stad. Maar we zijn vier, vijf jaar geleden begonnen en hebben bewoners en ondernemers goed geïnformeerd.''

''Oproep is uit de auto te stappen en met het openbaar vervoer, de fiets of over het water te reizen. Of anders buiten de spits te gaan rijden.''

Door de sluiting moeten dagelijks ongeveer 30 duizend automobilisten op een andere manier op hun bestemming komen. Bijvoorbeeld via het project Spitsmijden.