Onderzoeksraad bekijkt scheepsbrand Hoek van Holland

De Anna

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is in de haven van Rotterdam voor een verkennend onderzoek naar de scheepsbrand bij Hoek van Holland. Op basis van de uitkomsten wordt besloten of er een groot onderzoek komt naar de brand.

Het vuur ontstond maandagochtend aan boord van de Anna, tien mijl uit de kust van Hoek van Holland. De bemanning bluste het vuur. Toch zijn er brandweermensen uit de Rotterdamse haven met een helikopter naar het schip gebracht om verder te assisteren. De Anna ligt in het Calandkanaal voor anker. Bij de brand raakten twee mensen gewond.