'Heel Rotterdam aan de restwarmte'

Bij de productie van brandstoffen bij de Nederlandse olieraffinaderijen komt genoeg restwarmte vrij om in de toekomst 230.000 tot 420.000 huishoudens te verwarmen. Dat zegt de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI).

De branchevereniging trekt die conclusie op basis van onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en de Gasunie.

Het is volgens VNPI de eerste keer dat zo helder in kaart is gebracht hoe groot het potentiële aanbod aan restwarmte is. Directeur Erik Klooster van de brancheorganisatie is aangenaam verrast door de uitkomst.

''De resultaten overtreffen eerdere verwachtingen van de beschikbare volumes'', zei hij. ''Dat is goed nieuws.''

Als restwarmte wordt gebruikt om woningen te verwarmen, dan is er minder aardgas nodig. De uitstoot van het broeikasgas CO2 wordt daardoor ook teruggedrongen, aldus de VNPI.

De restwarmte die vrijkomt bij de verwerking van ruwe olie tot benzine verdwijnt nu in het koelwater.

Door de warmte op te vangen in warmtenetten, kunnen op termijn honderdduizenden huishoudens van het gasnet afgesloten worden, zo stelt het onderzoek.