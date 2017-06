Van der Laan: 'leuk om spelers een stapje verder te helpen'

Arjan van der Laan wordt komend seizoen toegevoegd aan de technische staf van Sparta. De oud-middenvelder wordt spitsentrainer en assistent bij het eerste van Sparta. "Ik ben blij met de uitdaging bij Sparta."

Ondanks dat het eerste gesprek in juli plaats vond, werd maandag pas bekend dat Van der Laan aansluit bij de technische staf. "Er speelde nog wat dingen op de achtergrond waarop de club wilde wachten", vertelde Van der Laan vanochtend op Radio Rijnmond, "Nu het nieuws van Reiziger uitgekomen is, konden ze alles in een keer naar buiten brengen."

De Zuid-Hollander heeft een goede band met trainer Alex Pastoor. "Ik liep bij hem stage in zijn tijd bij N.E.C toen ik bezig was met de cursus Coach Betaald Voetbal. Sindsdien hebben we contact gehouden." Van der Laan, die al eens trainer van Jong Sparta en interim-trainer bij Sparta is geweest, heeft zin in zijn nieuwe uitdaging. "Of ze nou jong of oud zijn, ik vind het leuk om spelers een stapje verder te helpen."

EK damesvoetbal

Volgende maand begint het EK damesvoetbal in Nederland. Voor de oud-speler van Sparta is het een toernooi met gemengde gevoelens. Vorig jaar was hij nog bondscoach van de dames. "Het is een mooi toernooi en ik had er graag bij geweest, maar ik ben blij met de uitdaging bij Sparta."

Naast Van der Laan is ook Ole Tobiasen aan de technische staf toegevoegd. De Deen vervangt de naar Jong Ajax vertrokken Michael Reiziger op.