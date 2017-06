Spartaan Mendes da Silva stopt ermee

David Mendes da Silva stopt met voetballen. Sparta probeerde de 34-jarige middenvelder te verleiden om zijn aflopende contract te verlengen, maar Mendes da Silva heeft besloten niet op die aanbieding in te gaan.

Mendes da Silva, die zijn voetballoopbaan eigenlijk eerder al had beëindigd, keerde afgelopen seizoen op amateurbasis bij Sparta terug. In de eerste seizoenshelft kwam hij nauwelijks in actie. Na de winterstop deed trainer Alex Pastoor wel regelmatig een beroep op de routinier.

De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Sparta en debuteerde in 2000 in de hoofdmacht. Daarna speelde hij bij Ajax, NAC, AZ, Red Bull Salzburg en Panathinaikos.

Sparta en Mendes da Silva zijn nog wel in overleg om de Rotterdammer voor de club te behouden in een andere functie.