105-jarige vrouw ziet Rotterdam voor het eerst vanuit vliegtuig

Een onvergetelijke belevenis was het dinsdag voor de 105-jarige Tannie Lingmont: voor het allereerst in haar leven stapte ze een vliegtuig in. De hoogbejaarde kreeg een rondvlucht aangeboden boven Rotterdam, haar geboortestad.

Tannie groeide op in Rotterdam-Kralingen en had nog een wens: ooit de lucht in met een vliegtuig.

In het Capelse verzorgingshuis De Vijverhof vertelde ze over haar droom. De medewerkers en vrijwilligers waren er zo van onder de indruk dat ze besloten geld in te gaan zamelen.

Dinsdag was het zo ver. In een luxe Bentley werd de dame opgehaald en naar Rotterdam The Hague Airport gebracht.

''Ik had het niet gedacht, maar het was heel fijn. Ze zeggen altijd: 'ben je niet bang om te gaan vliegen?' Nou, waar moet je bang voor zijn? Je kan maar een keer in je leven verongelukken'', zei Tannie na afloop.

''Ik kon het allemaal goed zien. Dit heb ik altijd al eens gewild, nu moet ik weer een nieuwe wens verzinnen.''