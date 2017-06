Olifanten Blijdorp krijgen nieuwe zandvloer

Vrienden van Blijdorp zijn een inzamelingsactie begonnen voor een zandvloer in het olifantenverblijf. De vloer kost anderhalve ton en moet nog voor het einde van de zomer klaar zijn.

"Zet wat geld aan de kant en help de olifanten met de poten in het zand", is het motto van de actie.

De vloer bestaat nu nog uit een harde ondergrond, terwijl olifanten juist graag slapen in zand:

"Als zij slapen, zo’n 3 à 4 uur per nacht, vormt de zandgrond zich naar hun lichaam. Dat ligt lekker! Het is goed voor de spieren en voeten en er kunnen allemaal lekkernijen in verstopt worden zodat ze goed kunnen zoeken", aldus de Vrienden van Blijdorp.

Toe aan vervanging



De huidige vloer van het olifantenverblijf Taman Indah is toe aan vervanging, bevestigt Constance Alderlieste van Blijdorp.

"Het is het beste om de vloer in de zomer te bouwen, want op dit moment slapen de olifanten al buiten in het zand. Tegen de tijd dat het kouder wordt, kunnen ze dan lekker binnen slapen."

Renovatie

Taman Indah is in 1994 door de Vrienden van Blijdorp geschonken voor 1 miljoen gulden. Het verblijf is al gedeeltelijk gerenoveerd. Zo is er vloerverwarming aangebracht en is er een warm waterbad gebouwd.

Zodra het geld voor de nieuwe vloer binnen is, beginnen de werkzaamheden.

Vrienden van Blijdorp is een groep mensen die de diergaarde financieel ondersteunt. Zij bestaan al sinds de jaren zestig en hebben mee betaald aan talloze dierenverblijven.