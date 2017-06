Verzamelaar schenkt CoBrA-werken aan Schiedams museum

Het Stedelijk Museum in Schiedam heeft negen kunstwerken gekregen van de verzamelaar Hans Sonnenberg. Het gaat om zogeheten CoBrA-werken, een kunststroming van net na de Tweede Wereldoorlog.

Bij de werken zit een bronzen beeld, een keramieken schaal en zeven schilderijen. Ze zijn gemaakt door onder anderen Karel Appel en Constant. Rotterdammer Sonnenberg had de werken in de collectie van zijn galerie Delta.

Het Stedelijk Museum in Schiedam was in de jaren '50 het eerste Nederlandse museum dat een kunstwerk kocht van Appel. Daarom past deze gift prima in de collectie, zegt de directeur van het museum.