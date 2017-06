65 kilo cocaïne tussen kamerplanten

Foto: HARC Foto: HARC

In de haven van Rotterdam is 65 kilo cocaïne ontdekt. Die zat verstopt in een partij met kamerplanten. Er zijn twee mannen aangehouden.

Een drugshond had de drugs al geroken op de plek waar de container eerder was gelost. Daarna werd de container door de douane door een grote scanner gehaald in de haven. De container was bedoeld voor een bedrijf in Stompwijk. Daar is een doorzoeking gedaan. Waarschijnlijk hebben de medewerkers van dat bedrijf volgens het Openbaar Ministerie niets met de drugssmokkel te maken. De drugs werden vorig week ontdekt, maar het bericht van de vondst en de aanhoudingen is dinsdag pas naar buiten gebracht.