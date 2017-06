Auto's beschadigd bij brand in Hellevoetsluis

Brandweer Zuid-Hollandse Eilanden - foto: Sylvio Pinas

Drie auto's zijn in de nacht van maandag op dinsdag beschadigd bij een brand aan de Melkweg in Hellevoetsluis. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

De eigenaar van één van de auto's hoorde rond 02.40 uur een luide knal. Daarna stond één van de auto's in brand. Voordat de brandweer het vuur kon blussen, waren ook twee andere auto's beschadigd.