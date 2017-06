Nederland kiest op WPT duidelijk voor de toekomst

Komende zaterdag begint het World Port Tournament in Rotterdam. Editie nummer zestien alweer. Naast gastland Nederland doen Cuba, Japan, Curaçao en Chinese Taipei mee aan het sterk bezette evenement. In 1999 won Nederland het WPT voor het laatst. Lang geleden. Te lang geleden, vindt bondscoach Steve Janssen. "Het wordt wel weer eens tijd, het lijkt een eeuwigheid geleden."

Nederland opent het toernooi op zaterdag 1 juli met een wedstrijd tegen Chinese Taipei. "Met een selectie met ervaren jongens, aangevuld met jonge honkballers van het onder 23 team die in de toekomst veel voor ons kunnen betekenen," aldus Janssen, die tijdens het WPT een stapje terug doet. Sidney de Jong heeft de leiding op het veld. "Ik zal rond het team zweven, zeg maar als soort mentor. We zullen vooral voor en na de wedstrijd veel bespreken. Niet tijdens wedstrijden. Sidney krijgt de sportieve leiding op het veld, als coach van het onder 23 team. Die ploeg heeft een EK voor de boeg binnen enkele weken. Dat is je toekomst. Daarom hebben wij hiervoor gekozen."

Janssen denkt dat Nederland wel een representatief team op de been brengt op het WPT. "Op elk WPT proberen we wel iets uit. Of spelers wat voor ons kunnen betekenen." Bart Volkerijk, voorzitter van het organisatiecomité van het WPT, verwacht ook dat Nederland hoge ogen kan gooien. "Ik heb goede verwachtingen. Nederland gaat meedoen om de finaleplek op 9 juli."

Volkerijk, directeur van de KNBSB, verwacht dus veel van het Rotterdamse evenement. "We hebben een mooi deelnemersveld. Met Curacao, dat zich voorgenomen heeft een goede prestatie neer te zetten, Cuba, de winnaar van de vorige editie. Zij zijn gebrand op revanche na het pak slaag tegen Nederland op de World Baseball Classic. En met Japan en Chinese Taipei zijn we gegarandeerd van goed degelijk honkbal. Het wordt een bijzonder toernooi."

Vraag is of Cuba met een sterk team naar Nederland komt. "Niet het allerbeste Cuba, wat ik heb gehoord, maar het zijn allemaal jongens die zich willen bewijzen," aldus Janssen. "Ze hebben zoveel goede honkballers," vult Volkerijk aan.

De KNBSB werkt toe naar de Olympische Spelen van 2020. "Daarom hebben wij ook jonge jongens toegevoegd aan de selectie. Naast de ervaren spelers. Het is een stap die je moet maken. Om die spelers nu in te passen. Zij moeten klaarstaan als de oudere jongens eventueel afhaken. Dit is een goede gelegenheid om die spelers op hoog niveau ervaring op te laten doen. Er staat een volwaardig representatief Nederlands team."

Het WPT begint zaterdag en duurt tot 9 juli.