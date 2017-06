Rotterdams lid No Surrender aangehouden voor zware mishandeling clubgenoot

Een lid van motorclub No Surrender is dinsdag aangehouden in een Rotterdamse gevangenis. Hij wordt verdacht van mishandeling en ontvoering van een clubgenoot. De man zat al vast voor een andere zware mishandeling.

De mishandeling was eind september 2016 op het parkeerterrein van de IKEA in Breda. Een 36-jarig No Surrenderlid uit Breda werd daar door vier mannen geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag. Waarom dit gebeurde, is onbekend.

De mishandeling werd gefilmd door bewakingscamera's van IKEA. Die werden eerder deze maand uitgezonden in het opsporingsprogramma van Omroep Brabant.

Na die uitzending zijn een 26-jarige Hagenees en een 30-jarige man uit Hulst aangehouden.

De 34-jarige Rotterdammer die in de cel is gearresteerd, werd al verdacht van mishandeling van een ex-lid van No Surrender.

De politie zoekt nog een vierde verdachte, ook een lid van No Surrender. Ze vermoedt dat hij in Rotterdam is of in het Zeeuwse dorp Axel.