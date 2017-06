Rotterdam Vreewijk: jongetje komt onder auto tijdens spelen

Foto: IJsselmondeNieuws

Op de Strevelsweg in Rotterdam Vreewijk is dinsdagmiddag een jongetje aangereden. Hij stak over toen hij door vriendjes achterna werd gezeten, en werd door een auto geraakt.

Het jongetje is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van politie is zijn toestand niet kritiek. De Strevelsweg is vanwege het onderzoek naar het ongeval in beide richtingen voorlopig afgesloten voor het verkeer.