Zeg het in de Open Microfoon in Rijnmond Nu

De Open Microfoon is een dagje eerder dan in je programmaboekje staat aangegeven: vanavond al kun jij je ei kwijt in de Open Microfoon! Wat heb je te melden? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl.

Wil je meepraten over het Nieuws, dat je hoort of leest? Bijvoorbeeld over de 'zetelroof' door moslimpartij NIDA? Of over die andere politieke arena, de formatie van een nieuw kabinet? Misschien wil je wel wegblijven van de politiek en wil je een boom opzetten over een nieuw confronterend fietsverkeerslicht dat is geplaatst op de Rotterdamse Coolsingel? Mag Rotterdam Airport blijven?

Heb je persóónlijk nieuws? Over iets moois of heftigs dat je hebt meegemaakt? Ben je net verhuisd of zit je in een verbouwing en je wilt even stoom afblazen? Of heb je een mooi boek gelezen of een leuke film gezien? Deel het met je mede-luisteraar!

Wil je een misstand aan de kaak stellen? Een klacht indienen over hufterig verkeersgedrag? Heb jij ook weleens een meneer met een Indiaas accent aan de lijn gehad die zei dat-ie van de Microsoft Helpdesk is?

Misschien heb je wat te koop of te ruil. Of ben je enorm op zoek naar een boek of iets anders om je verzameling compleet te maken! Je kunt óók het podium opklimmen om aandacht te vragen voor een evenement, een concert of extra leden voor je cluppie!

Bel met de Open Microfoon: 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl.

Een twitterbericht stuur je naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu :

RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.

Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.