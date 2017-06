Juffen en meesters protesteren in Den Haag

Zo'n tweeduizend boze leerkrachten, ouders en andere betrokkenen demonstreren dinsdagmiddag in Den Haag tegen het onderwijsbeleid van het kabinet. Ook vanuit onze regio zijn leerkrachten afgereisd naar het Malieveld.

De actie is georganiseerd door vakbond CNV en de Algemene Onderwijsbond (AOB). Meer dan 5500 basisscholen steunen de actie, ofwel 85 procent van het totaal in Nederland. De onderwijzers zijn boos vanwege de hoge werkdruk in het basisonderwijs, de te lage salarissen en het oplopend lerarentekort.

Ook leerkrachten uit de Rijnmondregio zijn in Den Haag. Zoals Victor van Toer, directeur van de protestantse basisschool Open Venster in Rotterdam-Zuid.

Volgens Van Toer is de opkomst groot, maar had die veel hoger kunnen zijn: "Er zijn een heleboel mensen in mijn omgeving die rapportgesprekken hadden, overdrachten, juist dat stukje waar het om gaat, de werkdruk, is voor heel veel leerkrachten reden geweest om hier niet bij aanwezig te kunnen zijn."

Tijdrovende administratie

Grote boosdoener is de administratie. Het ministerie van Onderwijs stelt tal van eisen aan de scholen, zegt Van Toer. "Er moet heel veel gebeuren, we moeten heel veel verantwoording afleggen. En daar gaat heel veel tijd in zitten. Directeuren zijn er druk mee bezig, maar mijn leerkrachten zijn er nog veel drukker mee."

Ongelijke betaling

Het werk heeft te lijden onder de administratie. Leraren zijn er tot laat mee bezig en het ziekteverzuim stijgt. Een andere bron van ergernis is de slechte betaling. Docenten in het voortgezet onderwijs verdienen meer dan leraren in het primaire onderwijs. "We willen gewoon een gelijk salaris."

Van Toer verwacht dat een hoger loon ook meer leerkrachten naar het basisonderwijs zal trekken.