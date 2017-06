Finish in Rotterdam na 1200 kilometer plastic soep surfen

Met een soort surfplank, gemaakt van plastic zwerfafval, heeft Merijn Tinga de 1200 kilometer lange Rijn afgepeddeld. Na 27 dagen eindigde zijn tocht dinsdag in de Veerhaven.

Vlak voor de efinish kreeg Tinga een nautische groet van een blusboot van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarna was het nog een paar slagen voordat hij aan wal kon.

Tinga wil met zijn actie aandacht vragen voor de tonnen aan plastic afval die via rivieren naar zee worden getransporteerd. "Daar zijn niet alleen wij als consument voor verantwoordelijk, maar ook de bedrijven die al dat plastic produceren", aldus de Leidse kunstenaar.

De 44-jarige Merijn Tinga begon zijn tocht in de bergen in Zwitserland waar de Rijn ontspringt. Tijdens zijn reis sprak hij met mensen over zijn missie om plastic afval terug te dringen en met directeuren van bedrijven. Ook deed hij mee aan schoonmaakacties.

"Het plastic eindigt via de rivieren in zee en breekt daar af tot kleine microstukjes", aldus Merijn Tinga. "Zo belandt het in de voedselketen en uiteindelijk mogelijk ook in de mens."

Tinga vond het een schitterende ervaring: "Het was ook wel intensief. Vandaar dat het wel even omschakelen was om in Arnhem mijn vrouw en kinderen weer te zien. De grootste fout die ik maakte was dat ik in Nederland aan kwam en toen dacht dat ik er al was. Toen moest ik nog wel even."

Bij aankomst in de Veerhaven in Rotterdam, wilde hij nog maar 1 ding: "Bier."