Geen gedoogsteun van ChristenUnie-SGP voor Rotterdamse minderheidscoalitie

Setkin Sies

De Rotterdamse ChristenUnie-SGP wordt in de wandelgangen van het stadhuis genoemd als partij die de coalitie van Leefbaar, D66 en CDA weer aan een meerderheid zou willen helpen. Volgens de coalitie wordt er gesproken over gedoogsteun. De partij zelf ontkent dat een eventuele samenwerking in welke vorm dan ook aan de orde is.

Raadslid Setkin Sies: “We zijn uiteraard altijd bereid om te praten maar een eventueel politiek akkoord is nog heel ver weg. Op het gebied van armoedebeleid en integratie zijn de politieke verschillen bijvoorbeeld te groot om nu even bij het kruisje te tekenen.” Door de omstreden overstap van het Leefbaar-raadslid Mo Anfal naar de op de islam geïnspireerde partij NIDA is de coalitie haar meerderheid kwijt. Voor Leefbaar is het vertrek een complete verrassing, maar het brengt het stadsbestuur ook in moeilijke tijden. Zonder meerderheid in de gemeenteraad raakt de stad onbestuurbaar. Binnen de oppositie lijkt de ChristenUnie-SGP op het moment de meest voor de hand liggende partij waarbij de coalitie nu aanklopt voor hulp. Voor gedoogsteun kan de partij het één en ander terug verlangen. Zowel PvdA, SP als VVD hebben zich al gedistantieerd van samenwerking. De ChristenUnie-SGP benadrukt dat het zich tijdens deze collegeperiode kritisch en constructief heeft opgesteld en dat van plan is te blijven doen. Raadslid Sies: "Deze houding mogen Rotterdammers van ons blijven verwachten."