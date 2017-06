'Anfal vertrekt met een zetel die 100% procent Leefbaar is'

"Ik ben er nog wel een beetje ondersteboven van. Kijk, ik kan niet in z'n ziel kijken. Maar ik heb een enorme waardering voor Mo als mens." Dries Mosch hoorde maandag met verbazing en verdriet dat zijn partijgenoot van Leefbaar Rotterdam Mohammed Anfal was vertrokken naar de tegenpartij: NIDA. Hij gaat van een islam-kritische naar een islam-georiënteerde partij.

Leefbaar-raadslid Dries Mosch was een soort mentor voor Mohammed Anfal. Hij haalde hem zo'n vier jaar geleden zelf bij de partij. "Hij zat met een probleem. Dat heb ik opgepakt en uitgezocht."

Anfal was aangenaam verrast. Volgens Mosch dacht hij dat Leefbaar racistisch was en puur gericht op het geloof, anti-islam. Mosch: "Ik zei tegen hem, het gaat me niet over wie je bent, maar over wat je bent."

Onopvallend raadslid

Na zijn beëdiging bleek Anfal een onopvallend raadslid. Hij deed niet mee aan debatten en stemde gewoon mee met de partij. In NRC Handelsblad zei Anfal maandagavond dat er ook niets van hem werd verwacht. Hij voelde zich de 'excuus-Marokkaan' van Leefbaar Rotterdam.

Mosch kan daar niet zoveel mee: "Ik heb daar geen weerwoord op. Dat gevoel zit bij hem, niet bij mij. Ik zag wel z'n enthousiasme wegvloeien. Ik dacht 'jij maakt deze periode af en gaat dan over tot de orde van de dag'."

Harde taal over moslims

Een ander punt van kritiek van Anfal was polariserend gedrag van Leefbaar Rotterdam. Volgens hem wordt er binnen de groeps App van de partij veel gescholden op Marokkanen, moslims en de islam. Mosch erkent dat het er, in ieder geval tijdens vergaderingen, soms stevig aan toe gaat over de misstanden binnen die groep: "We zitten ook niet over positieve Nederlanders te praten. Je haalt er nu eenmaal de extremen uit. Zeker in de politiek."

Gebrek aan daadkracht compenseren

De coalitie en de gemeenteraad hebben nog zo'n negen maanden te gaan tot de volgende verkiezingen. Mohammed Anfal zegt met zijn overstap naar NIDA zijn gebrek aan daadkracht goed te willen maken in de komende tijd.

Mosch ziet Anfal met spijt vertrekken. "Het is een bloedaardige gozer. Hij zit gewoon klem met z'n geloof. Hij kon daar niet mee dealen. Het is jammer dat hij niet met me gesproken heeft en dat ik dat niet opgepakt heb, of wij dat niet hebben opgepakt."

Zetelroof

Met zijn overstap kan Anfal het de coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA knap lastig maken. Die is nu de meerderheid kwijt. "Dat kan, maar ik zou het jammer vinden als hij het niet op inhoud gaat doen."

Eigenlijk vindt Mosch het ook niet kunnen wat er nu gebeurt. "Ik betreur het dat hij de zetel die kant op zet. NIDA is niet echt onze medestanders. In alles grotendeels onze tegenstander. Bovendien, het is 100% een Leefbaar zetel."