Biekman keert terug bij FC Dordrecht

Anthony Biekman keert aankomend seizoen terug bij FC Dordrecht. De spits komt over van tweede divisionist Katwijk en tekent een contract op amateurbasis aan de Krommedijk.

De 23-jarige Biekman vertrok in de zomer van 2015 bij de Schapenkoppen, omdat hij geen perspectief meer zag en een avontuur in het buitenland wilde aangaan. Na een seizoen zonder club, kwam hij vorig seizoen uit voor Katwijk in de tweede divisie.

Eerder kwam Biekman al uit voor RKC Waalwijk, FC Den Bosch en speelde hij in de jeugd voor Sparta en Excelsior.