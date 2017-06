Koning van de hartelijkheid verlaat het Rotterdams stadhuis

De kamerbewaarder van de Rotterdamse burgemeester, Fred Schotting, neemt na 41 jaar trouwe dienst afscheid als bode van het stadhuis. Hij begon met post rondbrengen en heeft zich opgewerkt tot het visitekaartje van het stadhuis. Als bode heeft hij jarenlang de gemeenteraad begeleid. De laatste jaren was hij de kamerbewaarder van Ahmed Aboutaleb.

"De hartelijkheid van dit huis wordt door Fred bepaald", zegt één van de gasten bij het afscheid van de bode.

Het Rotterdams stadhuis staat tot in het buitenland bekend om de vriendelijke, behulpzame en verzorgende gastheren en gastvrouwen. Fred Schotting steekt daar met kop en schouders bovenuit en draagt graag zijn kennis en kunde over op nieuwe collega's.

Filosofie van een goede bode

Zijn filosofie is eerst de kneepjes van het vak leren en laten zien dat je liefde voor het vak hebt. Fred Schotting heeft zelf het pad doorlopen dat nodig is om een goede bode te worden.

In 1976 is Fred begonnen met post rondbrengen en zo heeft hij het stadhuis met al zijn geheime plekken goed leren kennen. Daarna is hij ontvangsten gaan draaien en heeft hij kennisgenomen van het protocol. Het summum was de gemeenteraad begeleiden met de moties serveren op een zilveren schaal.

De laatste jaren heeft Fred burgemeester Aboutaleb bijgestaan als kamerbewaarder. De burgemeester gaat een bijzonder mens missen: "Fred is de gastvrijheid zelve. En eigenlijk is hij meer een butler dan een kamerbewaarder, maar het zal heel erg wennen zijn zonder hem."

Fred Schotting blijft na zoveel jaren trouwe dienst heel bescheiden: "Ik heb altijd maar mijn best gedaan en wilde het visitekaartje zijn voor het stadhuis."

Van burgemeesters, raadsleden, bruidsparen, chauffeurs tot internationale gasten. Allemaal zijn ze door bode Fred in de watten gelegd. Hij gaat met 67 jaar met pensioen. In de burgerzaal is hij met alle lof uitgezwaaid. Zijn vrouw Laura zegt gekscherend 'welkom thuis' want haar man was "meer getrouwd met het stadhuis dan met mij."