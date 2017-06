Keetels trefzeker voor winnend Oranje

Marloes Keetels

De Nederlandse hockeysters hebben dinsdag in Brussel ook het laatste duel in de groepsfase van het halvefinaletoernooi van de World League gewonnen. Oranje was met 5-0 te sterk voor Italië en de Rotterdamse Marloes Keetels opende na ruim tien minuten de score.



Na het doelpunt van Keetels liepen de Oranjevrouwen, met onder meer de in Rotterdam woonachtige Kitty van Male en de Dordtste Maria Verschoor in de gelederen, makkelijk over de Italianen heen. Margot van Geffen (2x), Charlotte Vega en Maartje Krekelaar zorgden voor de overige goals.

De Nederlandse dames hebben na de vier poulewedstrijden 19 doelpunten voor en zelfs nog geen enkel doelpunt tegen gekregen en gaan dus foutloos de kwartfinale in. Daarin wacht Spanje.