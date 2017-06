Man krijgt bijtende chemische stof over zich heen tijdens werk

Foto: archief

In Hendrik-Ido-Ambacht is dinsdagavond een medewerker gewond geraakt toen hij tijdens zijn werk een bijtende chemische stof over zich heen kreeg. Hij was bezig het goedje over te pompen naar een andere tank.

Het ongeluk was bij het kleurstoffen- en harsenbedrijf EPS aan de Nijverheidsweg. Toen tijdens het overpompen de slang losschoot, werd de medewerker door de chemische stof geraakt in zijn gezicht en op zijn bovenlichaam. Het gaat om de stof natronloog dat onder meer gebruikt wordt voor de verzeping van vetten, bij reiniging en ontstopping. Contact met de chemische stof leidt tot weefselbeschadiging, ernstige brandwonden, een rode huid en jeuk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is. Volgens de Veiligheidsregio zijn andere medewerkers niet in gevaar geweest.